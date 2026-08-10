Лаос проверит российские планшеты с Astra Linux в госучреждениях

Государственные учреждения Лаоса начали тестировать российские планшеты Kvadra_T с операционной системой Astra Linux Mobile. Как рассказали в пресс-службе российской компании Yadro, фирменный бренд Kvadra уже поставил первую партию устройств .

Испытания должны показать, насколько российская аппаратно-программная связка подходит для повседневной работы государственных организаций. Ведомства оценят использование планшетов при работе с документами, корпоративными сервисами и периферийными устройствами, а также определят возможные сценарии их дальнейшего применения.

Kvadra_T предназначен для мобильных рабочих мест и поддерживает Astra Linux Mobile. Операционная система адаптирована для планшетов и других мобильных устройств и рассчитана на использование в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Она поддерживает более 300 программных продуктов и оборудование российских производителей.

Планшет с предустановленной Astra Linux Mobile впервые представили в 2024 году. В компании рассчитывают, что результаты испытаний в Лаосе помогут определить перспективы дальнейшего технологического сотрудничества с государственными структурами страны.

В пилотном проекте участвуют Министерство финансов и офис премьер-министра страны. По завершении тестирования результаты эксплуатации устройств проанализируют и обсудят возможные направления продолжения совместной работы.