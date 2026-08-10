«Авито» подключил «Яндекс Сплит»: товары можно оплачивать частями

Пользователи «Авито» теперь могут оплачивать товары с «Авито Доставкой» через «Яндекс Сплит». Новый способ доступен при оформлении заказов по всей России. Покупатель может разделить стоимость товара на несколько платежей и выбрать срок от двух до 24 месяцев в зависимости от условий «Сплита» или «Супер Сплита». График и размер платежей отображаются заранее.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По данным «Авито», интерес к оплате частями на платформе заметно вырос. В первом полугодии 2026 года число успешно завершенных заказов с таким способом расчета увеличилось на 161% год к году. Средняя стоимость подобных покупок была в три раза выше, чем при стандартной оплате.

Опция распространяется на все категории товаров, доступные с «Авито Доставкой», включая электронику, одежду, товары для ремонта и хобби, а также автомобильные запчасти. Если покупатель отказывается от заказа, средства возвращаются на счет, с которого производилась оплата.

В компании отмечают, что возможность разделить платежи позволяет распределять расходы на крупные покупки во времени. При этом продавец получает деньги после подтверждения сделки.