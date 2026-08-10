Автобусы не потеряются: «ЭРА-ГЛОНАСС» запускает отслеживание транспорта без GPS и мобильного интернета

С 1 сентября эксперимент охватит три автобусных и троллейбусных маршрута в Калуге

АО «ГЛОНАСС» разработало систему локального позиционирования для отслеживания общественного транспорта в условиях ограниченной работы спутниковой навигации и радиоэлектронных помех. Об этом сообщила пресс-служба компании. Решение построено на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и должно показывать пассажирам фактическое движение автобусов и троллейбусов в режиме реального времени.

Первый эксперимент стартует 1 сентября 2026 года в Калужской области. В Калуге технология будет протестирована на трех маршрутах. В дальнейшем ее планируют применять для контроля коммунальной техники и автомобилей экстренных служб.

Для определения местоположения транспорта возле остановок установят специальные метки с привязкой к координатам маршрута. На автобусах и троллейбусах разместят идентификаторы. Когда транспорт приблизится к остановке, система зафиксирует его положение и передаст информацию диспетчерским платформам, городским сервисам и картографическим приложениям.

Обмен данными будет проходить по защищенному каналу через инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит использовать сервис при ограничениях мобильного интернета. Оборудование для остановок работает автономно, рассчитано на эксплуатацию в течение пяти лет и производится в России с применением отечественных компонентов и программного обеспечения.