Oppo выпустила ColorOS 17 на Android 17 для смартфона Oppo F35 Pro

Oppo объявила о выпуске ColorOS 17 для недавно представленного смартфона F35 Pro. Обновление распространяется в рамках третьей волны перехода устройств компании на новую операционную систему.

Для моделей серии F предусмотрена специальная функция ColorOS Smoothness Boost, которая дополнительно оптимизирует отзывчивость интерфейса и помогает сохранять плавность работы смартфона при длительном использовании. Она дополняет движок Laminar Flow, отвечающий за общую производительность системы.

Ещё одним нововведением стала функция AI Call Guard. Она предупреждает пользователей о потенциальном мошенничестве с использованием синтезированных голосов и поддельных лиц во время телефонных и видеозвонков. Также появилась технология Private Computing Cloud (PCC), предназначенная для защиты пользовательских данных, в том числе от самой Oppo.

Oppo F35 Pro относится к среднему ценовому сегменту и поступил в продажу в начале октября. Смартфон построен на однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 и оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч.