Oppo выпустила ColorOS 17 на Android 17 для смартфона Oppo F35 Pro

Прошивка улучшает плавность работы системы и добавляет облачную защиту персональных данных

Oppo объявила о выпуске ColorOS 17 для недавно представленного смартфона F35 Pro. Обновление распространяется в рамках третьей волны перехода устройств компании на новую операционную систему.

Для моделей серии F предусмотрена специальная функция ColorOS Smoothness Boost, которая дополнительно оптимизирует отзывчивость интерфейса и помогает сохранять плавность работы смартфона при длительном использовании. Она дополняет движок Laminar Flow, отвечающий за общую производительность системы.

Oppo выпустила ColorOS 17 на Android 17 для смартфона Oppo F35 Pro
Источник изображения: gsmarena // Oppo

Ещё одним нововведением стала функция AI Call Guard. Она предупреждает пользователей о потенциальном мошенничестве с использованием синтезированных голосов и поддельных лиц во время телефонных и видеозвонков. Также появилась технология Private Computing Cloud (PCC), предназначенная для защиты пользовательских данных, в том числе от самой Oppo.

Oppo F35 Pro относится к среднему ценовому сегменту и поступил в продажу в начале октября. Смартфон построен на однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 и оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч. 

Мобильные телефоныOppoИсточники:gsmarena

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