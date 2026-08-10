«Доверенный контакт»: Сбер подключит родственников для защиты от мошенников

Сбер запустил в «СберБанк Онлайн» сервис «Доверенный контакт», который позволяет подключить близкого человека к проверке подозрительных банковских операций. Если антифрод-система выявит высокий риск мошенничества, банк временно приостановит операцию.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Сотрудник свяжется с назначенным контактом и попросит его поговорить с клиентом по телефону. Задача — выяснить причину перевода или другой операции и понять, не действует ли человек по указаниям злоумышленников.

Полученную информацию банк использует при принятии решения о дальнейшей судьбе операции. Таким образом, близкий сможет вмешаться в ситуацию, если клиент уже не реагирует на предупреждения банка и находится под воздействием мошенников.

Подключить сервис можно бесплатно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Для этого необходимо открыть раздел «Близкие», выбрать «Доверенный контакт» и указать нужного человека.

В Сбере отмечают, что мошенники нередко пытаются убедить жертву не обсуждать происходящее с родственниками и сотрудниками банка. Новый сервис позволяет привлечь близкого к проверке именно в такой критический момент.