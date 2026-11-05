Без звонков, SMS и мобильного интернета. Крупнейший оператор Японии столкнулся с масштабным сбоем

Крупнейший оператор мобильной связи Японии NTT Docomo сообщил о масштабном сбое, затронувшем абонентов по всей стране.

Проблемы возникли одновременно с голосовыми вызовами, отправкой SMS и передачей мобильных данных. Первые неполадки были зафиксированы около 12:00 по местному времени 5 ноября. Компания подтвердила наличие проблем, однако их причины пока не установлены.

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Сбой затронул сразу несколько ключевых сервисов оператора. NTT Docomo выясняет обстоятельства произошедшего и работает над устранением неполадок.

Инцидент произошёл на фоне участившихся кибератак на японские компании и государственные учреждения. В последние недели в стране неоднократно сообщалось об утечках данных, затронувших десятки миллионов пользователей.