Motorola возрождает Moto One: появилось первое изображение смартфона

Смартфон moto one засветился в базе WPC и Geekbench с 12 ГБ ОЗУ и беспроводной зарядкой

Motorola, похоже, готовит возвращение линейки One, представленной ещё в 2018 году. Неизвестный смартфон с названием Moto One и номером модели XT2771-1 обнаружили в базе консорциума Wireless Power Consortium (WPC). Сертификация подтвердила поддержку беспроводной зарядки Qi мощностью 15 Вт. При этом компания пока не анонсировала устройство, а его название может измениться к моменту выхода.

Смартфон также прошёл несколько тестов Geekbench. По их результатам, он оснащён флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16.

Moto One Источник изображения: gizmochina // Motorola

В лучшем испытании устройство набрало 2109 баллов в одноядерном и 8586 баллов в многоядерном режиме. По второму показателю новинка опередила Motorola Moto X70 Ultra, хотя уступила ему в одноядерном тесте.

Раньше эта серия относилась преимущественно к смартфонам верхнего среднего класса, тогда как Snapdragon 8 Gen 5 указывает на гораздо более высокий уровень устройства. Возможно, Motorola решила изменить позиционирование линейки.