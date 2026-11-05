Компьютер получил процессор Kirin X90 и HarmonyOS, а его компоненты не зависят от зарубежных поставщиков

Представлен первый настольный компьютер Huawei без Windows. Всё — от процессора до операционной системы — делают в Китае ⁠ 9

Huawei представила Qingyun HM650 — первый настольный компьютер компании с предустановленной операционной системой HarmonyOS. Официальные продажи устройства в Китае стартуют 5 ноября.

Новинка ориентирована прежде всего на государственные учреждения, корпоративных заказчиков, финансовый сектор и энергетические компании. Главная особенность компьютера заключается в полной независимости от зарубежных технологических платформ: Huawei заявляет о китайском производстве компонентов всей цепочки — от процессора до операционной системы.

В основу HM650 положен разработанный Huawei процессор Kirin X90 с 10 ядрами и поддержкой 20 потоков. За графику отвечает интегрированный ускоритель Maliang 910, а охлаждение обеспечивает фирменная двухслойная система. Компания утверждает, что связка аппаратного обеспечения, HarmonyOS и облачных технологий позволяет использовать компьютер не только для повседневной офисной работы, но и для инженерного проектирования, моделирования и программирования.

Процессор Kirin X90 и профессиональная версия HarmonyOS прошли сертификацию безопасности и надёжности второго уровня. Для корпоративного и государственного сегментов предусмотрены две специальные модификации.

С выходом HM650 компьютерная линейка Huawei на HarmonyOS теперь включает ноутбуки, устройства со складными экранами и настольные ПК. Компания позиционирует новинку как полностью отечественное решение, не зависящее от зарубежных поставщиков комплектующих.