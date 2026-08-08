Бесплатный ChatGPT становится безлимитным

OpenAI объявила о крупном обновлении ChatGPT, которое в первую очередь затрагивает возможности бесплатной версии. Компания расширяет доступ к GPT-5.6 Luna и со следующей недели начнет предоставлять пользователям безлимитные текстовые чаты. При этом ограничения на загрузку файлов, работу с изображениями и другими инструментами сохранятся.

GPT-5.6 Luna станет основной моделью для пользователей тарифов Free и Go — пользоваться ИИ можно безлимитно (вместо прежнего ограничения в 10-40 запросов в час). Для сложных вопросов появится отдельная кнопка Think — она позволит вручную попросить модель потратить больше вычислительных ресурсов на рассуждения.

Платные подписчики Plus и Pro получат обновленную GPT-5.6 Sol. Она рассчитана на повседневные задачи: поиск информации, анализ, планирование, написание текстов, рекомендации и принятие решений. OpenAI обещает более точные и при этом более компактные ответы. Для Sol также появился специальный ползунок, с помощью которого пользователь сможет выбирать глубину рассуждений — от быстрых ответов до более тщательного анализа сложных задач.

По внутренним тестам OpenAI, число ответов с хотя бы одной фактической ошибкой по сравнению с GPT-5.5 Instant снизилось на 62% у GPT-5.6 Luna и на 68% у GPT-5.6 Sol.

По данным OpenAI, каждую неделю ChatGPT используют около 1 млрд человек. На этом фоне компания фактически разделяет новую стратегию на два направления: бесплатным пользователям дает больше возможностей для обычного общения, а платным — больше контроля над тем, сколько вычислительных ресурсов модель тратит на сложные задачи.