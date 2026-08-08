Xiaomi выпустила мощный моющий пылесос с пеной, паром 160 °C и промывкой щетки кипятком

При этом его нельзя назвать дорогим

Xiaomi запустила продажи в Китае нового вертикального моющего пылесоса Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition. Устройство отличается высокой мощностью всасывания — 26 000 Па. Цена новинки — 2199 юаней (325 долларов).

Изображение: Xiaomi через ITHome Источник изображения: ITHome

Главная особенность модели — система активной пенной очистки. Пылесос наносит на пол чистящую пену, которая размягчает загрязнения и помогает удалять их во время уборки. Для особо сложных пятен предусмотрена обработка паром: устройство непрерывно подает пар температурой до 160 °C и способно обрабатывать до 125 см² поверхности в секунду.

Xiaomi также доработала конструкцию валика: гребенчатый механизм должен уменьшить наматывание волос. Щетку оснастили синей подсветкой. Она делает пыль и загрязнения заметнее в плохо освещенных местах (например, под мебелью).

После уборки пылесос достаточно установить на док-станцию: она автоматически промывает рабочие элементы водой температурой до 100 °C. Такой режим должен лучше удалять остатки грязи и снижать риск появления неприятного запаха и бактерий.

Объем резервуара для чистой воды составляет 1 л, для грязной — 700 мл. Одного заряда аккумулятора хватает на 40 минут работы. Сам пылесос весит 6,5 кг, его номинальная мощность составляет 300 Вт. Высота устройства составляет 1,2 м. Станция самоочистки имеет мощность 1000 Вт и весит 2,3 кг.