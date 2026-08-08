Российские банки получат доступ ко всем файлам на смартфоне клиента? С 1 марта 2027 года банки будут блокировать переводы с устройств с вредоносным ПО

С 1 марта 2027 года российские банки будут обязаны отказывать в проведении денежных переводов, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Новые требования установлены Федеральным законом №210-ФЗ от 26 июня 2026 года.

Правило будет распространяться на переводы с банковских карт, операции с электронными денежными средствами и платежи через Систему быстрых платежей. Если банк выявит признаки вредоносного ПО на смартфоне, компьютере или другом используемом для операции устройстве, он не должен принимать распоряжение к исполнению либо обязан отклонить уже инициированную операцию.

При этом клиенту должны объяснить причину отказа и предложить альтернативный способ перевода. Например, можно будет воспользоваться другим устройством без обнаруженного вредоносного ПО или провести операцию непосредственно в отделении банка.

Новая мера направлена прежде всего на борьбу с кражей денег с помощью вредоносных программ. Такие программы могут получать доступ к банковским приложениям, перехватывать действия пользователя и позволять злоумышленникам управлять платежами непосредственно с его устройства. Теперь наличие вредоносного ПО станет еще одним фактором, который банки смогут учитывать при проведении операции.

При этом закон не означает, что банки получат свободный доступ ко всем файлам на смартфоне клиента. Как именно будет определяться наличие вредоносных программ и какую информацию банки смогут получать об устройстве, должно быть уточнено в технических требованиях и правилах работы антифрод-систем.

Важно и то, что речь идет не о блокировке счета или денег клиента — банк откажет именно в конкретном переводе.