Минцифры РФ не будет ограничивать детям доступ к соцсетям

Минцифры РФ не планирует вводить ограничения на доступ детей в социальные сети, сообщает пресс-служба ведомства. Дополнительная защита для детских SIM-карт может устанавливаться исключительно по решению родителей, она служит для обеспечения безопасности несовершеннолетних в сети, подчеркнули в Минцифры.

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Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских SIM-карт только по инициативе и с согласия родителей. Одна из предлагаемых мер — запрет операторам направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах.

В министерстве отмечают, что такой способ позволит снизить риск мошенничества в отношении детей, кражи их персональных данных и применения социальной инженерии. Исключение сделано для авторизационных СМС государственных информационных систем, например, кодов от Госуслуг. В Минцифры считают, что при защите от киберпреступников необходимо соблюдать баланс безопасности и интересов пользователей.

Ранее мы писали о том, что жёсткие возрастные ограничения в социальных сетях вступили в силу в Австралии. С конца прошлого года онлайн-платформы обязаны ограничивать доступ лицам младше 16 лет.