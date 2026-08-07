Космодром Восточный подготовили к запуску ракет «Союз-2»

На космодроме Восточный завершилось ежегодное техническое обслуживание основной наземной инфраструктуры. Специалисты ЦЭНКИ проверили стартовые комплексы ракет «Союз-2» и «Ангара», а также универсальный технический комплекс. Стартовый комплекс «Союз-2» уже полностью готов к пускам.

На комплексе «Союз-2» специалисты провели регламентные работы на всех системах и агрегатах. Неисправностей не обнаружено, поэтому площадка готова к приему и запуску очередной ракеты. На стартовом комплексе «Ангара» обслужили более 40 систем наземного оборудования и аппаратуры, включая комплексы, непосредственно используемые при работе с ракетой-носителем и разгонным блоком.

Самый большой объем работ пришелся на универсальный технический комплекс. Здесь специалисты проверили и обслужили более 150 систем и агрегатов, которые используются при подготовке космической техники перед отправкой на старт. По итогам обслуживания оборудование привели в штатное состояние и подтвердили его готовность к дальнейшей эксплуатации.

После завершения ежегодного регламента специалисты уже приступили к техническому обслуживанию систем с меньшей периодичностью.

Работы на Восточном идут одновременно с подготовкой новых запусков. 22 июля на космодром железнодорожным транспортом доставили блоки очередной ракеты-носителя «Союз-2» и ее головной обтекатель.

Таким образом, Восточный одновременно поддерживает готовность действующей инфраструктуры «Союз-2» и продолжает эксплуатацию нового стартового комплекса для тяжелых ракет семейства «Ангара».