API открывается: в Max разрешили создавать альтернативные версии мессенджера

К «Программе разработчиков Max» смогут присоединиться IT-компании из России и дружественных стран

Мессенджер Max объявил о запуске программы поддержки разработчиков и открытии API, которое позволит создавать альтернативные клиентские приложения. Инициатива ориентирована на IT-компании из России и дружественных стран, имеющие опыт реализации крупных проектов и соответствующие требованиям информационной безопасности.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Участникам программы предоставят доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента, а также специальному токену для подключения к инфраструктуре Max. Это позволит использовать готовые механизмы регистрации пользователей и защиты от мошенничества при разработке собственных решений.

Одним из обязательных условий участия станет соблюдение стандартов безопасной разработки. Компании должны применять современные методы шифрования, проходить аудит программного кода и подтверждать уровень технологической экспертизы, необходимый для защиты пользовательских данных и сервисов платформы.

Все создаваемые приложения должны соответствовать правилам использования API. Подать заявку на участие в программе разработчики смогут через портал dev.max.ru.