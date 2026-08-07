Минцифры: «Max в нашей жизни остается навсегда», а «Госуслуги» станут социальной медиаплатформой

«Госуслуги» не будут превращать в мессенджер, эта функция отводится Max

Сети и серверы

Портал «Госуслуги» хотят превратить из обычного сервиса для получения государственных услуг в полноценную социальную медиаплатформу. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Изображение сгенерировано Grok
Изображение сгенерировано Grok
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По словам министра, ведомство планирует существенно расширить возможности «Госуслуг». Новую концепцию должны представить в Калуге, однако первоначально презентация пройдет в закрытом формате. Какие именно новые социальные и медиасервисы появятся на портале, пока не раскрывается.

При этом собственного мессенджера в обновленных «Госуслугах» создавать не собираются — эту функцию будет выполнять Max. «Max в нашей жизни остается навсегда», — сказал Максут Шадаев.

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