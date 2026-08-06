Samsung рассказала, когда выйдет новая версия One UI 9 для Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra

Samsung сообщила, когда выйдет пятая бета-версия оболочки One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S26. По информации представителя программы бета-тестирования на официальном форуме Samsung Community, обновление планируется выпустить на следующей неделе.

Изображение: GSMArena

Точная дата пока не называется, однако, если планы компании не изменятся, распространение обновления начнется в период с 10 по 15 августа. Сначала One UI 9 Beta 5 станет доступна участникам программы тестирования в Южной Корее. После этого обновление постепенно начнет распространяться и в других странах, где открыта бета-программа.

Первая бета-версия One UI 9 для серии Galaxy S26 вышла в мае. Последнее, четвертое тестовое обновление было выпущено более трех недель назад.

One UI 9 основана на Android 17 и в настоящее время тестируется только на линейке Galaxy S26. Но уже в ближайшее время к программе открытого бета-теста может присоединиться и линейка Galaxy S25.