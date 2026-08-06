«Росатом» построит первый ветропарк в Киргизии

Ветропарк возведут в Иссык-Кульской области, он станет одним из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики страны

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Компания «Новавинд Кыргызстан», входящая в подразделение «Возобновляемая энергия» «Росатома», и Российско-Киргизский фонд развития договорились о совместной реализации проекта по строительству ветряной электростанции в Киргизии.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Соглашение подписали генеральный директор «Новавинд Кыргызстан» Дмитрий Андреев и глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков на VIII Киргизско-российском экономическом форуме в селе Бостери Иссык-Кульской области.

Речь идет о строительстве первого ветропарка «Росатома» в стране. Компания возьмет на себя весь цикл работ — от подготовки проекта и строительства до дальнейшей эксплуатации станции. Фонд, в свою очередь, поможет с проработкой инвестиционной модели и финансированием проекта.

Как отметили участники соглашения, новый ветропарк станет одним из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики Киргизии.

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