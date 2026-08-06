В Рунете масштабный сбой: пользователи массово жалуются на работу Ozon, Wildberries, Max, Яндекса, «Авито», Т-Банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома

Пользователи из разных регионов России массово сообщают о сбоях в работе популярных онлайн-сервисов. Жалобы поступают на недоступность сайтов и мобильных приложений сразу нескольких крупных компаний. По данным сервисов мониторинга, количество жалоб резко выросло в течение короткого времени.

Скриншот сайта detector404

Сбои затрагивают следующие приложения и сайты:

Ozon;

Wildberries;

«Яндекс» и отдельные его сервисы;

Roblox;

«Авито»;

MAX;

Т-Банк;

Газпромбанк;

РЖД;

«Ростелеком».

Некоторые пользователи также сообщают о перебоях в работе Telegram. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.