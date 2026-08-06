В Рунете масштабный сбой: пользователи массово жалуются на работу Ozon, Wildberries, Max, Яндекса, «Авито», Т-Банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома
Пользователи из разных регионов России массово сообщают о сбоях в работе популярных онлайн-сервисов. Жалобы поступают на недоступность сайтов и мобильных приложений сразу нескольких крупных компаний. По данным сервисов мониторинга, количество жалоб резко выросло в течение короткого времени.
Сбои затрагивают следующие приложения и сайты:
- Ozon;
- Wildberries;
- «Яндекс» и отдельные его сервисы;
- Roblox;
- «Авито»;
- MAX;
- Т-Банк;
- Газпромбанк;
- РЖД;
- «Ростелеком».
Некоторые пользователи также сообщают о перебоях в работе Telegram. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.
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