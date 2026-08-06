В Рунете масштабный сбой: пользователи массово жалуются на работу Ozon, Wildberries, Max, Яндекса, «Авито», Т-Банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома

Сети и серверы

Пользователи из разных регионов России массово сообщают о сбоях в работе популярных онлайн-сервисов. Жалобы поступают на недоступность сайтов и мобильных приложений сразу нескольких крупных компаний. По данным сервисов мониторинга, количество жалоб резко выросло в течение короткого времени.

Скриншот сайта detector404

Сбои затрагивают следующие приложения и сайты:

  • Ozon;
  • Wildberries;
  • «Яндекс» и отдельные его сервисы;
  • Roblox;
  • «Авито»;
  • MAX;
  • Т-Банк;
  • Газпромбанк;
  • РЖД;
  • «Ростелеком».

Некоторые пользователи также сообщают о перебоях в работе Telegram. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

Слежка под видом популярных приложений: «Лаборатория Касперского» выявила заражённое ПО для iPhone в Telegram«Росатом» построит первый ветропарк в Киргизии