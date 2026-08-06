Слежка под видом популярных приложений: «Лаборатория Касперского» выявила заражённое ПО для iPhone в Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили заражённые версии популярных приложений для iOS, которые распространяются через русскоязычный Telegram-канал. В изменённые копии легальных программ злоумышленники встроили вредоносный модуль, способный собирать данные об устройстве, определять местоположение пользователя и делать снимки экрана. Среди обнаруженных приложений оказались маркетплейс, фоторедактор и сервис для просмотра видео. Часть других модифицированных программ не содержит вредоносного кода, однако включает ссылки на Telegram-канал, через который распространяются заражённые файлы.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для установки пользователям предлагают скачать IPA-файл и приобрести сертификат разработчика. После этого приложение подписывается с помощью сторонних инструментов, таких как eSign или Scarlet, и устанавливается на устройство, минуя App Store. Также установка возможна через компьютер или на устройства с джейлбрейком.

Специалисты отмечают, что вредоносное ПО не работает в фоновом режиме, однако пока приложение открыто, оно может собирать сведения об устройстве, включая параметры памяти, заряд батареи, региональные настройки, информацию о наличии джейлбрейка, код мобильного оператора и геолокацию, а также создавать снимки экрана и передавать их злоумышленникам.

В «Лаборатории Касперского» рекомендуют устанавливать приложения только из проверенных источников, а при отсутствии программы в официальном магазине использовать способы установки, указанные разработчиком.