Windscribe выпустила бесплатный скрипт, который отключает скрытый идентификатор Windows GDID

Компания Windscribe выпустила бесплатный инструмент deGDID с открытым исходным кодом, который позволяет удалить из Windows скрытый идентификатор устройства GDID (Global Device Identifier) и запретить его повторное создание.

Изображение: Microsoft

Поводом для появления утилиты стала недавняя уголовная история в США. По данным СМИ, именно идентификатор GDID помог ФБР установить личность предполагаемого хакера. Хотя в данном случае технология использовалась в рамках официального расследования, разработчики Windscribe считают, что наличие постоянного идентификатора устройства, который невозможно отключить штатными средствами Windows, вызывает вопросы с точки зрения защиты персональных данных.

GDID представляет собой уникальный идентификатор устройства, который хранится локально и используется сервисами Microsoft. По утверждению авторов проекта, средствами операционной системы пользователь не может ни отключить его, ни запретить его повторное создание.

Утилита deGDID запускается через PowerShell с правами администратора и позволяет проверить наличие идентификатора на компьютере, скрыть его в диагностических журналах, удалить уже существующие записи, заблокировать создание новых, а при необходимости вернуть системе стандартное поведение.

Для этого скрипт удаляет локальные ключи GDID, изменяет права доступа к соответствующим разделам реестра и блокирует обращения Windows к внутреннему сервису Microsoft DeviceAdd, отвечающему за регистрацию устройства.

Разработчики предупреждают, что режим полной защиты может повлиять на работу некоторых функций Windows. После блокировки регистрации устройства часть сервисов Microsoft, связанных с учетной записью и онлайн-возможностями системы, может работать некорректно или вовсе перестать функционировать.

При этом deGDID не способен удалить идентификаторы, которые уже были переданы на серверы Microsoft. Кроме того, инструмент не поддерживает корпоративные компьютеры, подключенные к домену или находящиеся под централизованным управлением организаций.

Создатели называют deGDID исследовательским проектом и обещают развивать его по мере появления новой информации о работе механизма GDID. В Microsoft выпуск утилиты пока никак не прокомментировали и не ответили на заявления Windscribe о невозможности отключения этого идентификатора штатными средствами Windows.