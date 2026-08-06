Toyota временно остановит девять заводов

Простаивать будут 17 производственных линий — это более половины производственных мощностей в Японии

Toyota временно приостановит работу девяти своих заводов в Японии на фоне приближения мощного тайфуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский ресурс Nikkei.

Изображение: Toyota

С 7 августа компания остановит 17 производственных линий, расположенных на девяти предприятиях, включая заводы дочерних компаний. Всего Toyota располагает в Японии 14 заводами, на которых работают 28 производственных линий. Таким образом, временные ограничения затронут более половины производственных мощностей концерна в стране.

Причиной остановки стал 13-й тайфун текущего сезона, который движется в сторону южных районов Японии. По прогнозам синоптиков, 7 августа он достигнет префектуры Окинава, а его влияние на регион сохранится в течение выходных.