Samsung умеет делать хиты: новые Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra собрали в США на 30% больше предзаказов, чем Galaxy Z Fold 7

Новейшие флагманы Samsung бодро стартовали и в мире, и в США

Samsung сообщила о высоком интересе к новым складным смартфонам Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. По данным компании, за период предварительных продаж количество предзаказов по всему миру оказалось на 30% выше, чем у нынешних Z Flip 7 и Galaxy Z Fold.

Изображение: Max Jambor / SamMobile

Особенно заметный рост спроса зафиксирован в США. Модели Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra собрали на 30% больше предзаказов, чем смартфоны линейки Galaxy Z Fold 7. При этом почти половина всех американских предзаказов на новые складные устройства Samsung пришлась именно на Galaxy Z Fold 8.

Популярность новинок уже сказалась на доступности отдельных версий. Так, на официальном сайте Samsung полностью распродан Galaxy Z Fold 8 в лавандовом цвете, некоторые другие варианты также начали исчезать из продажи.

Компания отмечает и изменение предпочтений пользователей. По сравнению с прошлым годом количество владельцев смартфонов серии Galaxy Z Flip, решивших перейти на более дорогую линейку Galaxy Z Fold, увеличилось более чем в три раза. Это может говорить о растущем интересе покупателей к устройствам с большим складным экраном.

Еще одной тенденцией стало увеличение продаж аксессуаров. По данным Samsung, каждый четвертый покупатель, оформивший предзаказ на Galaxy Z Flip 8 или одну из моделей серии Galaxy Z Fold 8 в США, одновременно приобрел новые умные часы Galaxy Watch.