Rocket Lab успешно вывела японский радиолокационный спутник на орбиту после июньского переноса запуска

QPS-SAR-13 стал уже восьмым спутником iQPS, запущенным ракетой Electron, следующий старт по этой программе намечен уже на конец августа

Rocket Lab 6 августа успешно запустила ракету Electron с японским радиолокационным спутником QPS-SAR-13. Старт состоялся с космодрома Launch Complex 1 в Новой Зеландии, примерно через 50 минут после запуска аппарат был выведен на расчётную круговую орбиту высотой 575 км с наклонением 42°.

Изначально миссию планировали выполнить ещё 30 июня, однако запуск был прерван в момент включения двигателей первой ступени. Компания не раскрыла причину отмены старта и последовавшей более чем месячной задержки, во время трансляции нового запуска этот эпизод также не комментировался.

Фото: Rocket Lab

Заказчиком миссии выступила японская компания Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS), которая создаёт орбитальную группировку спутников с радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR). Такие аппараты способны получать изображения поверхности Земли независимо от облачности и времени суток. QPS-SAR-13 стал восьмым спутником iQPS, выведенным на орбиту ракетой Electron.

Всего между компаниями заключены контракты ещё на 10 запусков, включая 3, о которых было объявлено 30 июля.

Для Rocket Lab это уже 13-й запуск семейства Electron в 2026 году, включая 3 суборбитальные миссии HASTE. Компания сообщила, что следующий запуск для iQPS с площадки Launch Complex 1 планируется не ранее конца августа.