Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra могут в ближайшее время получить первую бета-версию One UI 9.0

Samsung уже подготавливает почву для этого

Samsung готовится расширить программу бета-тестирования One UI 9.0 и открыть доступ к новой прошивке для владельцев смартфонов линейки Galaxy S25. На это указывают изменения, обнаруженные в приложении Samsung Members.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Как сообщает SamMobile, в сервисе Samsung Members появилась отдельная страница One UI Beta Program для Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Обычно такие страницы появляются незадолго до официального запуска программы тестирования.

На данный момент One UI 9.0 проходит открытое бета-тестирование только на смартфонах серии Galaxy S26 — для аппаратов серии уже выпустила четыре бета-версии прошивки. Новая оболочка основана на Android 17. Она не несет масштабных новшеств по части интерфейса по сравнению с One UI 8.5 — основной акцент сделан на внутренних оптимизациях, повышении стабильности работы и возможностях новой версии Android.