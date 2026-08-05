Российский аналог Li Auto L9 с гарантией 8 лет, 469 л.с., богатым оснащением и запасом хода 1100 км на баке бензина — 7,5 млн рублей. Стартовали продажи Exlantix ET8

Премиум внедорожник можно купить со скидкой почти в 1 млн рублей за счет того, что он входит в программу льготного кредитования

Российский премиум-бренд Esteo объявил о старте продаж гибридного внедорожника Exlantix ET8. Новинка уже появилась у официальных дилеров по цене от 7,5 млн рублей. При этом автомобиль входит в госпрограмму льготного автокредитования, за счет чего его можно купить со скидкой 925 тысяч рублей.

Изображение: Esteo

Под капотом Exlantix ET8 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который не приводит колеса в движение напрямую, а работает в качестве генератора. Мощность силовой установки составляет 469 л.с., максимальная скорость достигает 199 км/ч.

Автомобиль оснащен тяговой батареей емкостью 40 кВт·ч с поддержкой зарядки мощностью до 75 кВт. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 180 километров, а общий запас хода с полностью заряженной батареей и полным 67-литровым баком достигает 1100 километров. В Esteo отмечают, что встроенный бензиновый генератор способен вырабатывать до 3,7 кВт энергии на каждый литр топлива.

Изображение: Esteo

Exlantix ET8 получил трехрядный шестиместный салон с колесной базой 3120 мм. Передние кресла и сиденья второго ряда оборудованы электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. На третьем ряду доступна регулировка спинок, подогрев сидений, отдельные дефлекторы климатической системы и разъемы USB Type-C.

В оснащение внедорожника входит панорамная крыша с электрошторкой, потолочный экран диагональю 15,6 дюйма, трехзонный климат-контроль с системой очистки и ионизации воздуха, а также зимний пакет. Аудиосистема включает 23 динамика, в том числе отдельный динамик в подголовнике водительского кресла. Машина получила 10 подушек безопасности и различные системы помощи водителю — адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе на скорости до 160 км/ч, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, а также функции автоматической и дистанционной парковки. Гарантия составляет 8 лет или 200 тыс. км.