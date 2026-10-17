110 000 оборотов в минуту и вес всего 270 граммов: Xiaomi представила фен за $30 ⁠ 1

Xiaomi представила компактный фен Mijia High-Speed Hair Dryer Mini с высокоскоростным двигателем, развивающим до 110 000 об/мин. Устройство весит всего 270 г (без учёта кабеля питания). Розничная цена устройства — $45, но первым покупателям новинка достанется за $30.

Фен оснащён новым компактным бесщёточным мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 62 м/с. Предусмотрена усовершенствованная система двойной ионизации, сочетающая положительные и отрицательные ионы. Производитель заявляет, что она помогает ухаживать за волосами и очищать кожу головы.

Mijia High-Speed Hair Dryer Mini поддерживает два режима скорости воздушного потока и четыре уровня температуры (в том числе предусмотрен режим для детей). Устройство выпускается в трёх цветах: розовом, фиолетовом и бежевом. Среди дополнительных особенностей — магнитная крышка воздушного фильтра и встроенная стяжка для удобного хранения кабеля.

Предварительные заказы на платформе Xiaomi Youpin начнут принимать 20 октября. О сроках появления фена на других рынках компания пока не сообщила.