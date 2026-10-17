Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Visionox станет единственным поставщиком экранов для Honor Win2

Visionox официально объявила о сотрудничестве с Honor при разработке дисплеев для смартфонов серии Win2. Производитель заявляет, что устройства получат первые в мире игровые экраны с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц.

Visionox выступает единственным стратегическим поставщиком панелей для этой линейки. По информации Honor, высокая частота обновления будет поддерживаться более чем в 40 популярных играх.

Экран выполнен по технологии Oasis: он поддерживает разрешение 2K, частоту обновления 185 Гц и затемнение с частотой до 5920 Гц. Также заявлены отдельный чип для повышения чёткости изображения и аппаратная коррекция размытия в движении.

Кроме того, экраны прошли сертификацию TÜV Rheinland Global Eye Protection 6.0 и Flicker-free. Среди заявленных нововведений — пользовательская настройка чёрного цвета в играх и специальный режим мягкого освещения. Эти функции должны расширить возможности настройки изображения и повысить комфорт при длительных игровых сессиях.

Официальная презентация серии Honor Win2 запланирована на 21 октября в рамках мероприятия Honor Win Gaming Universe Carnival. По предварительным данным, версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 5499 юаней по льготной цене. Главной особенностью станет аккумулятор ёмкостью 12 070 мА·ч на базе технологии Qinghai Lake — производитель называет его первым в мире решением такого объёма для смартфонов.

В серию войдут три модели: Honor Win2, Honor Win2 RT2 и Honor Win Turbo2.