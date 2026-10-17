У платформы нет системных проблем с повышенной температурой

Слишком горячо? Qualcomm опровергает слухи о перегреве Snapdragon 8 Elite Gen 6

Директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр прокомментировал сообщения о возможном перегреве однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 6, представленной в сентябре этого года.

По его словам, у платформы нет системных проблем с повышенной температурой. В компании считают, что подобные утверждения не отражают реальную картину работы чипа в различных условиях.

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Макгуайр пояснил, что производители смартфонов регулярно корректируют настройки устройств по мере подготовки к выходу на рынок. Им приходится искать баланс между максимальной производительностью и энергопотреблением, учитывая разные сценарии использования.

Qualcomm, в свою очередь, взаимодействует с партнёрами, помогая им оптимизировать устройства и обеспечить комфортную работу для пользователей.

Окончательные выводы пока делать рано. Несмотря на позицию Qualcomm, реальное энергопотребление, нагрев и устойчивость производительности Snapdragon 8 Elite Gen 6 предстоит оценить по результатам тестирования серийных смартфонов, поступивших в розничную продажу.