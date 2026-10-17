One UI 10 принесет беспрецедентные изменения. Samsung готовит совершенно новую прошивку

Samsung собирается существенно переработать фирменную оболочку One UI 10 для Android. Инсайдер Ice Universe сообщил, что получил подтверждение от независимого источника о подготовке масштабных и беспрецедентных изменений интерфейса. Подробностей о новых функциях пока нет.

Мой независимый источник подтвердил: One UI 10 принесет значительные изменения, беспрецедентные по своей природе. Ice Universe

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ранее в слухах фигурировало возможное внутреннее название Galaxy OS, а также усиление интеграции искусственного интеллекта с использованием технологий Google и сторонних партнёров. По неподтверждённой информации, новую версию интерфейса могут представить одновременно с линейкой Galaxy S28. Samsung официально эти сведения пока не подтвердила, поэтому сроки выхода и название системы остаются предположительными.

Обсуждение One UI 10 продолжает более ранние сообщения Ice Universe об изучении Samsung концепции Fluid AI Design System. Она предполагает адаптивный интерфейс на основе генеративного ИИ, который меняет структуру и доступные элементы в зависимости от контекста и действий пользователя, вместо привычного набора статичных приложений. Пока неизвестно, какие из этих идей действительно появятся в One UI 10 и насколько глубокой окажется переработка системы.