Представлен необычный пылесос Xiaomi: двойной пылесборник, УФ-обработка и сушка при 65 °C

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Прибор оснащён двигателем с силой всасывания до 16 кПа, предназначенным для удаления пылевых клещей, перхоти и других загрязнений с мягких поверхностей. В конструкции применена система с двумя пылесборниками: один собирает мусор и помогает предотвращать засорение воздушных каналов, а второй использует спиральный воздушный поток для отделения загрязнений от воздуха.

За чистоту выходящего потока отвечает шестиступенчатая система фильтрации, призванная уменьшить выброс пыли и поддерживать стабильную мощность всасывания. Рабочая насадка совершает до 15 000 высокочастотных вибраций в минуту и оснащена щёткой с трёхзонным резонансным механизмом. Такая конструкция также должна препятствовать спутыванию волос во время уборки. Дополнительно предусмотрена обработка ультрафиолетовым излучением с помощью светодиодов.

Ещё одна функция — сушка горячим воздухом при температуре 65 °C. Это на 15 °C выше показателя предыдущего поколения. По замыслу производителя, нагрев помогает создавать менее благоприятные условия для пылевых клещей и сдерживать их размножение.