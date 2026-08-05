«Москвичи» серии М стали лучше продаваться

В июле в России зарегистрировали на 34% больше таких машин, чем в июне

Пресс-служба российского автопроизводителя «Москвич» сообщила, что в июле 2026 года в России было зарегистрировано на 34% больше автомобилей «Москвич» серии М, чем в июне. Линейка включает пятиместный кроссовер «Москвич М70» и флагманский семиместный «Москвич М90», их регулярные поставки в дилерскую сеть стартовали в конце мая текущего года.

Стоимость автомобиля «Москвич М70» начинается от 3,1 млн рублей, он предлагается в двух комплектациях с двигателями мощностью 150 и 200 л. с. и передним приводом. «Москвич М90» стоит от 4,2 млн рублей, оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 л. с. и системой полного привода. Обе модели основаны на кроссоверах марки MG.

В компании заявили, что рост зафиксирован по итогам второго полного месяца продаж моделей М70 и М90. Положительную динамику продаж связывают с расширением присутствия серии М в дилерских центрах и увеличением интереса к линейке.