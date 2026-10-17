Intel первые рассказала о процессорах Razor Lake 2028 года, пообещав 700 TOPS производительности

Это будут Razor Lake-AX

Компания Intel впервые раскрыла подробности о процессорах Razor Lake, которые появятся после линейки Nova Lake. Сейчас Intel планирует выпустить их в 2028 году.

Подробностей на самом деле пока минимум. Один из исполнительных директоров компании лишь упомянул процессоры Razor Lake-AX.

Мы планируем обеспечить производительность на уровне 700 TOPS с помощью следующего поколения Nova Lake в начале следующего года и Razer Lake-AX в 2028 году
Intel первые рассказала о процессорах Razor Lake 2028 года, пообещав 700 TOPS производительности
Источник изображения: Videocardz

Согласно недавним утечкам, Razor Lake-AX будут ответом Intel на процессоры AMD Ryzen AI Max, то есть предложат очень мощное графическое ядро. Отсюда и вероятные 700 TOPS производительности. При этом в случае с Nova Lake таких процессоров в линейке, судя по имеющимся данным, не будет, так что цитата понятна не до конца. Правда, Nova Lake-AX были запланированы, но якобы Intel отменила их и решила выпустить такие CPU уже в рамках линейки Razor Lake, но, что любопытно, ранее сообщалось, что технически Razor Lake-AX будут относиться именно к линейке Nova Lake, так как будут опираться на те же архитектуры.

Так или иначе, стоит уточнить ещё один момент. Топ-менеджер Intel упомянул эти процессоры в контексте решений для гуманоидных роботов. Это не мешает выйти таким CPU и в других сегментах, но, возможно, роботы будут основной целью.

ПроцессорыIntelИсточники:The Elec

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