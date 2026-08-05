X-energy наращивает выпуск специального графита для новых ядерных реакторов Xe-100

Инвестиции до $8 млн помогут удвоить производство графита NBG-18 в Европе и обеспечить материалом до 8 реакторов в год

Американская компания X-energy вложит до $8 млн в расширение производства специального ядерного графита, необходимого для её реакторов Xe-100. Увеличение выпуска материала NBG-18 позволит обеспечить графитом до 8 реакторов в год и решить одну из проблем при переходе перспективных атомных проектов к коммерческому производству.

Инвестиции получит немецкая компания SGL Carbon, выпускающая графит NBG-18 для активной зоны реакторов Xe-100. В рамках соглашения SGL модернизирует предприятие в городе Шедд, Франция, чтобы к 2030 году вдвое увеличить европейские мощности по производству этого материала, а также расширит мощности в США для обработки графитовых заготовок в готовые компоненты реактора.

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NBG-18 играет сразу 2 роли в конструкции Xe-100: он замедляет нейтроны, участвующие в ядерной реакции, скорость которых влияет на её протекание, и одновременно служит конструкционным материалом активной зоны. Поэтому стабильные поставки такого графита становятся важной частью подготовки к серийному выпуску реакторов.

SGL Carbon уже производит заготовки NBG-18 во Франции в рамках трёхлетнего контракта стоимостью более $100 млн. Первые партии материала были отправлены на американские предприятия компании для механической обработки. X-energy также начала испытания и проверку характеристик графита без использования ядерных материалов в своём Центре развития технологий в Фредерике, штат Мэриленд.

Расширение производства связано с планами X-energy по коммерческому запуску Xe-100. Первым проектом должна стать электростанция из 4 реакторов в сотрудничестве с Dow в рамках программы Министерства энергетики США Advanced Reactor Demonstration Program. X-energy рассчитывает использовать новые мощности поставщиков для дальнейших проектов, а SGL и X-energy рассматривают дополнительные инвестиции в производство в других регионах.