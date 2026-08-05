Внедорожник BAIC BJ40 вновь появился в продаже в России

В России вновь начались официальные продажи рамного внедорожника BAIC BJ40. Как сообщили представители китайского бренда, бензиновая версия модели в ближайшее время поступит в дилерские центры.

BAIC BJ40 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Конструкция трансмиссии предусматривает постоянный привод на задние колеса с возможностью жесткого подключения передней оси. Дорожный просвет внедорожника достигает 210 мм. Спереди используется независимая пружинная подвеска, сзади — зависимая с неразрезным мостом.

Ранее также стало известно, что в 2026 году линейка бренда BAIC на российском рынке должна пополниться новой моделью — компактным рамным внедорожником BJ41.