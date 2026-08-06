9070 мАч, 100/50 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen5 с ИИ-чипом D2, 200 Мп и перископная камера. Известный инсайдер раскрыл характеристики Redmi K100 Pro Max
Локальная пиковая яркость экрана достигает 4500 нит
Сегодня Redmi опубликовала официальные изображения будущего флагмана Redmi K100 Pro Max (официальная премьера состоится 11 августа), и сегодня же известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности об оснащении смартфона.
По данным информатора эта модель получит 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей с частотой обновления 185 Гц и на базе материала M11. Экран будет поддерживать охват 90% цветового пространства BT.2020, локальная пиковая яркость составит 4500 нит. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen5, она будет работать в связке с фирменным графическим ИИ-чипом D2.
Емкость аккумулятора составит 9070 мАч (это уже официально подтверждено), мощность проводной зарядки — 100 Вт, беспроводной — 50 Вт. В блоке основной камеры будет перископный модуль, разрешение главного модуля основной камеры — 200 Мп. Аппарат получит металлическую боковую рамку, фирменные стереодинамики с настройкой Bose.
Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.
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