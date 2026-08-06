9070 мАч, 100/50 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen5 с ИИ-чипом D2, 200 Мп и перископная камера. Известный инсайдер раскрыл характеристики Redmi K100 Pro Max

Сегодня Redmi опубликовала официальные изображения будущего флагмана Redmi K100 Pro Max (официальная премьера состоится 11 августа), и сегодня же известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности об оснащении смартфона.

Изображение: Redmi

По данным информатора эта модель получит 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей с частотой обновления 185 Гц и на базе материала M11. Экран будет поддерживать охват 90% цветового пространства BT.2020, локальная пиковая яркость составит 4500 нит. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen5, она будет работать в связке с фирменным графическим ИИ-чипом D2.

Емкость аккумулятора составит 9070 мАч (это уже официально подтверждено), мощность проводной зарядки — 100 Вт, беспроводной — 50 Вт. В блоке основной камеры будет перископный модуль, разрешение главного модуля основной камеры — 200 Мп. Аппарат получит металлическую боковую рамку, фирменные стереодинамики с настройкой Bose.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.