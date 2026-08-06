Ростех начал поставлять герконовые датчики для АЭС — они выдержат даже землетрясение

Не требуют электропитания и рассчитаны на 5 млрд срабатываний

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Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» передал заказчику первую партию магнитоконтактных датчиков «Вулкан». Они предназначены для работы в паропроводах высокого давления, например, в составе систем автоматики и сигнализации атомных электростанций.

Фото: «Росэл»

Такие датчики устанавливаются внутри задвижек паропроводов и контролируют их закрытие. Устройства могут работать при температуре до 350 градусов Цельсия, выдерживают сильные удары и сохраняют работоспособность даже при максимальном расчётном землетрясении.

Герконовые датчики не требуют электропитания, обладают меньшими габаритами по сравнению с традиционно используемыми датчиками Холла и демонстрируют высокую надёжность — до 5 млрд срабатываний. Благодаря корпусу из нержавеющей стали устройства могут работать до 12 лет.

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