Ростех начал поставлять герконовые датчики для АЭС — они выдержат даже землетрясение

Не требуют электропитания и рассчитаны на 5 млрд срабатываний

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» передал заказчику первую партию магнитоконтактных датчиков «Вулкан». Они предназначены для работы в паропроводах высокого давления, например, в составе систем автоматики и сигнализации атомных электростанций.

Такие датчики устанавливаются внутри задвижек паропроводов и контролируют их закрытие. Устройства могут работать при температуре до 350 градусов Цельсия, выдерживают сильные удары и сохраняют работоспособность даже при максимальном расчётном землетрясении.

Герконовые датчики не требуют электропитания, обладают меньшими габаритами по сравнению с традиционно используемыми датчиками Холла и демонстрируют высокую надёжность — до 5 млрд срабатываний. Благодаря корпусу из нержавеющей стали устройства могут работать до 12 лет.