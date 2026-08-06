9070 мАч, 100 Вт, 185 Гц, 200 Мп и 4,555 млн баллов в AnTuTu. Опубликованы официальные изображения Redmi K100 Pro Max

Xiaomi продолжает раскрывать подробности о серии Redmi K100 Pro, официальный анонс которой состоится 11 августа. На этот раз компания опубликовала изображения топовой модели линейки — Redmi K100 Pro Max — в белом цвете. Одновременно представлены тизеры, раскрывающие параметры подсистемы питания устройства.

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Redmi K100 Pro Max получит аудиосистему Bose, судя по всему, это по-прежнему будет система формата 2.1 как в нынешних флагманах. Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group, сообщил о том, что смартфон получит экран с по-настоящему большой кадровой частотой — 185 Гц.

Изображение: Redmi

Что касается подсистемы питания, то аппарат получит батарею емкостью 9070 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Смартфон получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen5. По данным компании, устройство набирает 4,555 млн баллов в AnTuTu. За графику также отвечают фирменный движок Fury Engine и отдельный ИИ-чип D2. Разрешение датчика главного модуля основной камеры составит 200 Мп.