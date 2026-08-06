ИИ-агенты стали слишком дорогими: стартап привлёк $35 млн на снижение затрат. Одним из инвесторов стала Anthropic

Sapiom снижает счета за модели в 10 раз на инфраструктуре, которая автоматически выбирает оптимальную ИИ-модель для каждой задачи и уже обработала более 270 млн запросов

Стартап Sapiom из Сан-Франциско привлёк $35 млн в рамках раунда A на развитие инфраструктуры для ИИ-агентов. Финансирование было получено через 11 месяцев после запуска компании и через 6 месяцев после посевного раунда на $15 млн.

Компания разрабатывает промежуточный слой между ИИ-агентами и моделями, на которых они работают. Платформа Sapiom определяет, какую модель, инструмент или сервис использовать для конкретной задачи, заранее ограничивает бюджет и направляет запросы через собственный слой Router к наиболее дешёвой подходящей модели вместо автоматического выбора, который часто оказывается самым дорогим вариантом. По данным компании, за первые 6 месяцев работы система обработала более 270 млн операций.

Один из примеров использования — стартап Polsia, который управляет бизнес-процессами с помощью сети ИИ-агентов без сотрудников. По данным Semafor, прогнозируемая выручка компании выросла со $100 тыс. до $10 млн за год, но расходы на обработку запросов к моделям Anthropic достигли $1,2 млн в месяц. После оптимизации через Sapiom стоимость снизилась примерно в 10 раз — до $100 тыс. в месяц.

Источник: Sapiom

Одним из инвесторов Sapiom стала сама Anthropic, которая также участвовала в раунде A.

Основатель компании Илан Зербиб (Ilan Zerbib) считает, что снижение стоимости использования моделей выгодно всей индустрии, поскольку позволяет создавать больше ИИ-агентов, хотя для части задач по-прежнему будут нужны самые мощные модели.

Рост расходов становится одной из проблем внедрения ИИ-агентов в компаниях. Gartner прогнозирует, что более 40% проектов с агентным ИИ будут закрыты к концу 2027 года, в том числе из-за высокой стоимости эксплуатации. Sapiom конкурирует с другими решениями маршрутизации моделей, включая OpenRouter, однако делает ставку на собственную инфраструктуру: компания запускает открытые модели на своих серверах в дата-центре в Сан-Хосе и продаёт вычислительные мощности напрямую, без дополнительной наценки посредника.

При этом рынок быстро меняется: маршрутизацию моделей уже добавляют крупные облачные платформы Amazon и Microsoft, а открытые аналоги становятся доступны бесплатно.