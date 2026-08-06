Более 13 тыс. кратеров и 81 ударный бассейн: Китай создал подробную геологическую карту Луны

Китайские ученые представили новую геологическую карту Луны в масштабе 1 : 5 000 000. Как сообщает агентство «Синьхуа», она станет одной из ключевых научных основ для будущих экспедиций на спутник Земли, выбора мест посадки космических аппаратов и строительства Международной лунной исследовательской станции.

Изображение: NASA

Основная карта размером около 280 × 120 см дополнена отдельными геологическими картами северного и южного полюсов Луны. На ней отмечены более 13 тысяч ударных кратеров, 81 ударный бассейн, а также выделены 14 типов геологических структур и 17 разновидностей горных пород.

Работу выполнили специалисты Института геологии Китайской академии геологических наук. При создании карты использовались данные различных исследований, включая материалы, полученные в ходе китайской программы «Чанъэ».

Одним из главных достижений проекта стало уточнение геологической шкалы времени Луны. Ученые пересмотрели возрастные границы нескольких ключевых эпох, благодаря чему удалось впервые выполнить более детальное глобальное разделение поздних этапов формирования лунной поверхности.

Кроме того, исследователи обновили классификацию лунных пород. На основе новых данных о распределении минералов и результатов миссий «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6» был выделен новый тип породы — габбро-сульфит. Его обнаружили в гигантском бассейне Южный полюс — Эйткен. По мнению ученых, этот материал мог попасть на поверхность из глубинных слоев Луны после мощного древнего столкновения.

Для новой карты также разработали специальные правила отображения геологических объектов. Они позволяют сохранить высокую детализацию даже при масштабе 1:5 миллионов, не перегружая изображение лишними элементами.

Директор Института геологии Китайской академии геологических наук Ян Чжимин отметил, что новая карта поможет выбирать наиболее перспективные районы для будущих посадок, строительства лунной исследовательской станции и дальнейшего изучения истории формирования Луны и всей Солнечной системы.