26% кремния, 8580 мА·ч, 100/50 Вт и 200 Мп. Xiaomi раскрыла ключевые характеристики Redmi K100 Pro

Xiaomi раскрыла ключевые характеристики будущего флагмана Redmi K100 Pro. Компания опубликовала тизеры, раскрывающие параметры батареи смартфона и камеры.

Изображение: Redmi

Емкость аккумулятора составит 8580 мА·ч. По данным производителя, в батарее используется кремний-углеродная технология с содержанием кремния 26%, плотность энергии составляет 945 Вт·ч/л. В Xiaomi называют это решением для «максимальной автономности».

Изображение: Redmi

Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, обратную проводную мощностью 27 Вт и обратную беспроводную мощностью 22,5 Вт.

Изображение: Redmi

Также компания раскрыла характеристики основной камеры. Redmi K100 Pro получит тройной модуль c 200-мегапиксельным сенсором в главном модуле. Также заявлены поддержка оптической стабилизации изображения (OIS), телемакросъемка с минимальной дистанцией фокусировки 10 см и фирменный режим съемки Master.

Изображение: Redmi

Наконец, Xiaomi подтвердила использование в Redmi K100 Pro однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen5 (SM8850-1-AB). По данным компании, в лабораторных тестах смартфон набирает более 4,09 млн баллов в AnTuTu. Для повышения производительности аппарат также получит фирменный ИИ-чип обработки графики и систему охлаждения с большой испарительной камерой.

Официальная премьера Redmi K100 Pro, напомним, состоится 11 августа.