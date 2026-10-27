В центре Москвы скорость мобильного интернета упала в 17 раз

Сбои связи совпали с перекрытием улиц и ограничениями из-за международного саммита

В центре Москвы резко ухудшилась работа мобильного интернета: в отдельных районах скорость передачи данных снизилась в 17 раз. На проблемы со связью жалуются как местные жители, так и гости столицы. Одновременно в центральной части города ограничили движение транспорта на нескольких улицах.

О перебоях сообщил канал «Осторожно, Москва». Масштаб проблем различается в зависимости от района, однако пользователи отмечают заметное замедление мобильного интернета. Причины ограничений связаны с мерами безопасности во время проведения международных мероприятий.

В центре Москвы скорость мобильного интернета упала в 17 раз
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ранее Минцифры предупредило, что с 27 по 29 октября мобильный интернет могут ограничивать в пределах Третьего транспортного кольца. Меры объясняются проведением саммита «Россия — Африка».

Сети и серверыИсточники:«Осторожно, Москва»

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