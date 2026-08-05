Samsung признала проблему с «красным экраном» Galaxy S26 Ultra, на которую массово жаловались пользователи

Samsung впервые официально прокомментировала жалобы владельцев Galaxy S26 Ultra на необычный дефект экрана. Речь идет о появлении в центральной части дисплея прямоугольной области с красноватым оттенком, на которую в последние недели обращали внимание пользователи.

Galaxy S26 Ultra. Изображение: Samsung

Заявление компании опубликовано в приложении Samsung Members для пользователей в Южной Корее. В Samsung подчеркнули, что проблема не связана с аппаратной частью смартфона. По словам производителя, причиной стал программный сбой в калибровке дисплея.

Для владельцев затронутых устройств уже доступно бесплатное устранение проблемы в официальных сервисных центрах Samsung. Повторная калибровка выполняется независимо от того, находится ли смартфон на гарантии, обслуживание обещают провести в день обращения.

Впрочем, посещать сервис вскоре может и не понадобиться. Компания уже готовит программное обновление, которое позволит исправить некорректную калибровку автоматически. Точную дату выхода прошивки Samsung пообещала объявить позже.