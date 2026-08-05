Samsung признала проблему с «красным экраном» Galaxy S26 Ultra, на которую массово жаловались пользователи
Эта проблема решается повторной калибровкой экрана
Samsung впервые официально прокомментировала жалобы владельцев Galaxy S26 Ultra на необычный дефект экрана. Речь идет о появлении в центральной части дисплея прямоугольной области с красноватым оттенком, на которую в последние недели обращали внимание пользователи.
Заявление компании опубликовано в приложении Samsung Members для пользователей в Южной Корее. В Samsung подчеркнули, что проблема не связана с аппаратной частью смартфона. По словам производителя, причиной стал программный сбой в калибровке дисплея.
Для владельцев затронутых устройств уже доступно бесплатное устранение проблемы в официальных сервисных центрах Samsung. Повторная калибровка выполняется независимо от того, находится ли смартфон на гарантии, обслуживание обещают провести в день обращения.
Впрочем, посещать сервис вскоре может и не понадобиться. Компания уже готовит программное обновление, которое позволит исправить некорректную калибровку автоматически. Точную дату выхода прошивки Samsung пообещала объявить позже.
Мы приносим искренние извинения за неудобства, вызванные проблемой, при которой центральная часть экрана некоторых устройств Galaxy S26 Ultra может приобретать красноватый оттенок. Данную проблему можно устранить с помощью программной калибровки. Вы можете обратиться в любой официальный сервисный центр для бесплатного проведения калибровки; услуга предоставляется в день обращения, независимо от оставшегося срока гарантийного обслуживания устройства.
Для удобства пользователей компания Samsung Electronics также готовит решение, позволяющее выполнить программную калибровку без посещения сервисного центра (с помощью удаленного обновления). Мы сообщим подробности и график выпуска обновления сразу после завершения подготовительных работ. Samsung Electronics продолжит стремиться к тому, чтобы обеспечивать своим клиентам наилучший опыт использования продукции. Благодарим вас.
Samsung
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