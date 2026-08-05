Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 побили рекорд Galaxy Note 10: спрос на новые флагманы превзошел ожидания

Новые складные смартфоны Samsung установили абсолютный рекорд по количеству предзаказов на домашнем рынке. По данным компании, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra всего за две недели собрали более 1,44 млн предварительных заказов в Южной Корее.

Фото: Abhijeet Mishra

Предзаказы принимались с 22 июля по 3 августа. За это время новая линейка сумела превзойти прежнего рекордсмена Samsung — серию Galaxy Note 10, которая в свое время набрала около 1,38 млн предзаказов.

Фаворитом оказался Galaxy Z Fold 8 — на него пришлось более 70% всех оформленных заказов. Оставшиеся около 30% распределились между Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra.

По данным инсайдера Ice Universe, который хорошо посвящен во внутреннюю кухню Samsung, столь высокий спрос превзошел даже внутренние прогнозы Samsung. И это особенно примечательно, поскольку новые складные смартфоны оказались дороже предыдущего поколения. Рост цен компания связывает с подорожанием микросхем памяти. Кроме того, на большинстве рынков Samsung сократила традиционные бонусы для покупателей по предзаказу. Например, популярная акция с бесплатным увеличением объема флеш-памяти осталась только на домашнем рынке.

Аналитики считают, что ключевым драйвером продаж стал обновленный Galaxy Z Fold 8. Смартфон получил более широкий внешний дисплей, благодаря чему пользоваться им в закрытом состоянии стало заметно удобнее. По данным Samsung, именно эта модель возглавила продажи по предзаказам сразу на нескольких мировых рынках.