Без 3D-печати: в России наладили серийный выпуск медицинских силиконовых клавиатур

Холдинг «Росэл», входящий в состав Ростеха, освоил производство силиконовых мембранных клавиатур по технологии, ранее не применявшейся в России на промышленном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Вместо 3D-печати на предприятии используется литье силиконового каучука под высоким давлением с применением стационарных пресс-форм, что позволяет выпускать крупные серии изделий.

Изображение: Росэл

Для производства выбран силиконовый каучук, устойчивый к перепадам температур, воздействию влаги и химических веществ. Специалисты предприятия самостоятельно подобрали состав материала и оптимизировали параметры технологического процесса. Первой продукцией стали клавиатуры для ноутбуков с тонкими мембранами, обеспечивающими точный ход клавиш. Опытная партия уже изготовлена и проходит завершающие этапы обработки — окраску и лазерную маркировку.

Серийное производство планируется запустить до конца года. В «Росэле» отмечают, что предприятие сможет выпускать партии от 1 до 10 тысяч изделий. Помимо компьютерной техники, такие силиконовые компоненты востребованы в медицинском оборудовании, поскольку используемый материал сертифицирован для применения в медицине и допускается к контакту с пищевой продукцией.