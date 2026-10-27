Он может и обогревать помещение, и охлаждать

Теплый воздух сразу после включения и 100 уровней нагрева — всего $120. Вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Cooling and Heating Fan представлен в новых версиях ⁠ 1

Xiaomi выпустила новые версии климатического устройства Mijia DC Inverter Cooling and Heating Fan — чёрную и серую. Обе доступны в Китае по цене 799 юаней ($120). Прибор предназначен для использования круглый год: зимой он обогревает помещение, а летом работает в режиме охлаждения и вентиляции.

Устройство оснащено запатентованным поворотным механизмом с нагревательным элементом PTC. В закрытом положении прибор подаёт тёплый воздух, а в открытом — прохладный. Устройство выполнено в цилиндрическом корпусе с диаметром основания всего 30 см, так что вентилятор не занимает много места. Вес устройства — 6,9 кг.

За работу вентилятора отвечает бесщёточный двигатель постоянного тока с медной обмоткой и инверторным управлением. По данным производителя, минимальный уровень шума составляет 38,4 дБА. Предусмотрены три режима работы: прямой поток воздуха, имитация естественного ветра и ночной режим.

Керамический нагревательный элемент мощностью 2200 Вт начинает подавать тепло сразу после включения. Через приложение Mi Home можно выбирать один из 100 уровней нагрева, а также настраивать угол поворота воздушного потока в диапазоне от 30 до 150 градусов, чтобы охватывать большую площадь помещения.

Xiaomi позиционирует устройство как универсальную альтернативу отдельным вентиляторам и обогревателям. При смене сезона его не нужно убирать на хранение, поскольку прибор рассчитан на круглогодичную эксплуатацию. Впрочем, заявленный режим охлаждения здесь не следует путать с полноценным кондиционированием: в исходном описании не указано, что устройство использует компрессорный холодильный контур.