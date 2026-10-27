«Прогрессы» больше не смогут разгружать грузы через переходную камеру модуля «Звезда»

Утечки воздуха на МКС не удалось устранить — NASA потребовало законсервировать камеру российского модуля «Звезда» ⁠ 5

На Международной космической станции могут законсервировать переходную камеру российского модуля «Звезда» по требованию NASA. Об этом сообщает Telegram-канал «Летопись космической эры».

После консервации камеру перестанут использовать для разгрузки грузовых кораблей «Прогресс». Они смогут стыковаться с ней только для проведения коррекции орбиты станции, без открытия шлюза.

Причиной такого решения стали продолжающиеся утечки воздуха на МКС. Несмотря на длительные попытки герметизации, устранить проблему полностью не удалось.