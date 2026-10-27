Утечки воздуха на МКС не удалось устранить — NASA потребовало законсервировать камеру российского модуля «Звезда»
«Прогрессы» больше не смогут разгружать грузы через переходную камеру модуля «Звезда»
На Международной космической станции могут законсервировать переходную камеру российского модуля «Звезда» по требованию NASA. Об этом сообщает Telegram-канал «Летопись космической эры».
После консервации камеру перестанут использовать для разгрузки грузовых кораблей «Прогресс». Они смогут стыковаться с ней только для проведения коррекции орбиты станции, без открытия шлюза.
Причиной такого решения стали продолжающиеся утечки воздуха на МКС. Несмотря на длительные попытки герметизации, устранить проблему полностью не удалось.