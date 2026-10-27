Компания отрабатывает операции перед запуском с попыткой поймать обе ступени

SpaceX постарается поймать Starship и Super Heavy⁠: Ship 42 готовится запустить двигатели, а Ship 43 подвесили на башне Mechzilla

На космодроме Starbase в Техасе продолжается подготовка к следующему испытательному полёту Starship.

В данный момент Ship 42 направляется к стартовому столу и готовится к статическому огневому испытанию двигателей Raptor. Испытание должно стать одним из этапов подготовки корабля к Flight 15.

Параллельно Ship 43 отрабатывает процедуру захвата механическими манипуляторами, известными как chopsticks. Эти тренировки необходимы для совершенствования технологии возвращения и повторного использования ступеней Starship.

Flight 15, для которого предназначены Ship 42 и ускоритель Booster 22, запланирован не ранее 8 ноября 2026 года. Среди заявленных целей — первая попытка захватить башней обе ступени после полёта.