Деньги под защитой: «Авито» расширила безопасные сделки на цифровые услуги

Команда «Авито» расширила сервис «Защита сделки» на пять новых категорий дистанционных услуг: программирование и настройку CRM, разработку сайтов и приложений, создание инфографики для маркетплейсов, ИИ-решения и генерацию контента с помощью нейросетей.

Сервис предусматривает резервирование денег заказчика на специальном счете. Исполнитель получает оплату после того, как клиент примет результат работы.

По данным «Авито Услуг», 75% пользователей учитывают наличие механизмов защиты при выборе специалиста, для 48% этот фактор становится решающим. Еще 32% респондентов готовы отказаться от сделки без гарантий безопасности, а 16% не готовы заказывать услуги онлайн без таких инструментов.

Одновременно платформа обновила управление заказами. Теперь исполнители могут отправлять портфолио в чате в виде ссылки с предпросмотром. Если в процессе работы появляются дополнительные задачи, стороны могут изменить условия текущего заказа после доплаты, не создавая новый. Для контроля сроков добавили таймеры и напоминания за сутки до дедлайна. При нарушении срока исполнителем заказчик может отменить сделку в один клик.

В случае разногласий к рассмотрению подключается независимый арбитраж, который изучает переписку и историю заказа. По данным компании, аудитория категорий, в которых обновили сервис, составляет 1,5 млн человек.