Отозвать запрос нельзя, даже если документ найдётся

Когда паспорт не спасти: на «Госуслугах» подали 5,5 тыс. заявлений через новый сервис

Минцифры России сообщило, что за первый месяц работы сервиса на «Госуслугах» граждане подали более 5,5 тыс. заявлений об утрате паспорта. Услуга позволяет аннулировать документ при потере или краже, чтобы снизить риск использования персональных данных мошенниками.

Заявления обрабатываются автоматически, что сокращает время между обращением и признанием паспорта недействительным.

Для подачи запроса потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и данные утраченного документа. Если паспорт украли, также нужно указать сведения из талона-уведомления МВД.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать причину обращения, заполнить необходимые поля, указать подразделение МВД и отправить заявление. Подать его можно только от своего имени.

Отозвать отправленный запрос нельзя. Если паспорт найдётся после подачи заявления, он всё равно будет признан недействительным. В таком случае владельцу потребуется оформить новый документ.