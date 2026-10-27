Сроки начала продаж и подробности о производстве пока не раскрываются

АГР и Defetoo запускают в России новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour ⁠ 5

Холдинг АГР и компания Defetoo объявили о запуске в России нового автомобильного бренда Votour. Проект станет частью их стратегического партнёрства и расширит совместный портфель в сегментах кроссоверов и внедорожников.

Votour позиционируется как российский бренд с международной экспертизой. Его модельный ряд будет ориентирован на разные сценарии использования: повседневные поездки, путешествия по бездорожью и премиальный внедорожный отдых.

Запуск марки призван дополнить существующую линейку совместных проектов АГР и Defetoo и расширить присутствие партнёров в различных сегментах автомобильного рынка. Компании рассчитывают охватить более широкую аудиторию за счёт предложения автомобилей для разных условий эксплуатации и потребностей покупателей.

Партнёры развивают совместные проекты, формируя портфель марок с отдельным позиционированием и собственными особенностями. Выход Votour должен стать следующим этапом этого сотрудничества. Подробности о модельном ряде нового бренда, планах производства и сроках начала продаж компании обещают раскрыть позднее.